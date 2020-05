Jaekaubanduse müügitulu kukkus aprillis 15 protsenti

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste tõi pressiteates välja, et tööstuskaupade kauplustes vähenes müügitulu võrreldes eelmise aastaga lausa 24 protsenti. «Aprillis mõjutas müügitulu langust eelkõige see, et kaubanduskeskused olid eriolukorra tõttu terve kuu suletud,» ütles Tiigiste.