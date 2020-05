Eesti ettevõtete kodumaine käive langes aprillis ligi viiendiku võrra

Ettevõtted on aprillikuu eest riigile käibemaksu võlgu kokku 16 miljonit eurot. Kõige keerulisemas olukorras on majutuse ja toitlustuse sektor, kus deklareeritud käibemaksust on tasumata 42 protsenti. Järgnevad veondus ja laondus 18 protsendiga ja muud teenindavad tegevused 16 protsendiga.

Maakondade kaupa vaadates on pilt üsna ühtlane. Jõgevamaa ettevõtted on jätnud tasumata 18 protsenti deklareeritud käibemaksust, Saare maakonna ettevõtted 14 ja Ida-Viru maakonnas 13 protsenti.

Esitamata on veel 5200 käibemaksudeklaratsiooni. MTA tuletab meelde, et deklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui kohe ei ole võimalik makse tasuda. Õigeaegselt esitatud deklaratsioonid on eelduseks, et taotleda maksuvõla ajatamist ja madalamat intressi, ajatamine on aga vajalik võla sissenõudmise alustamise vältimiseks.