Financial Times: Eesti robotid tõstavad supermarketite tuju

Nii oli Londonist umbes 80 kilomeetrit loodes paikneva Milton Keynesi ostlejatel võimalus kasutada ligikaudu 80 Eesti tootja Starship Technologies robotit, mis kaubad neile koju ära tõid. Briti supermarketiketi Co-op Food veebiarenduse juht Jason Perry rääkis, et mõnikord oli tagasitulnud robotitel sees kliendi tänukiri.

Co-op oli esimene Briti jaemüüja, mis kahe aasta eest Starshipi robotid kasutusele võttis. Koroonapandeemia ajal on nende kasutamine hüppeliselt kasvanud. Perry sõnul on tellimuste arv kahe- ja käive neljakordistunud.

See pole küll kulgenud päris vaevata, sest Starshipi rakenduse kasutajate kommentaaride hulgast leiab hulga kaebusi probleemide kohta. Kuid igal juhul on nõudlus nii suur, et Co-op hakkab teenust pakkuma kahe poe asemel kaheksas ja kasvatab robotite arvu sajale.