Kõlvart soovib külaliskorteritele litsentsinõude kehtestamist

Kõlvart tõi kirjas välja, et mitmed Euroopa linnad on juba asunud seda valdkonda reguleerima: kehtestama registreerimise nõudeid, piirama lühimajutuse pakkumist päevade arvuga või reisi eesmärgiga, keelama külaliskorterid lühiajalise majutuse eesmärgil teatud linnapiirkondades ja väljastama erilubasid.

«Paljud Tallinna elanikud, kes elavad korterelamus, kus kortereid antakse ka lühiajaliselt rendile ehk turismiseaduse mõistes külaliskorteritena külastajate majutamiseks kasutusse, on häiritud külaliskorterite kasutusse andmisest tingitud elukeskkonna muutusest ja ebaturvalisusest,» kirjutas linnapea.

Muu hulgas kirjutas Kõlvart, et tihtipeale ei suhtu külaliskorterites viibijad heaperemehelikult ühiskasutatavasse varasse, ei sorteeri prügi, ei pea öörahust kinni, lärmavad ja pidutsevad. Samuti avaldas ta muret tervisekaitse nõuetest kinnipidamise pärast.

Tallinna linn on seisukohal, et kehtiv regulatsioon majutusteenuse osutamiseks külaliskorteri kui majutusettevõtte kaudu ei ole piisav linna arenguks ning isikute turvalisuse ja tervise kaitseks.

Linn leiab, et kehtiva turismiseaduse majutusettevõtete peatükk vajab muutmist. Kõlvarti sõnul võiks korteris majutusteenust osutada vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse poolt on antud selleks vastav litsents.

Litsentsi taotlejaks võib olla korteriomandi omanik või korteriomandi omaniku poolt litsentsi taotlemiseks volituse saanud isik. Litsentsi saamise eelduseks on terviseameti ning päästeameti kooskõlastus, et korter vastab külaliskorterile kehtestatud kohustuslikele tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele.

Samuti oleks vaja taotleja kinnitust, et korter, kus soovitakse majutusteenust osutada, vastab külaliskorterile kehtestatud kohustuslikele miinimumnõuetele. Lisaks peab oma nõusoleku andma vähemalt kaks kolmandikku korteriühistu liikmetest.

Linnapea palus pöördumises ka täiendada turismiseaduse vastutuse peatükki ning sätestada, et majutusteenuse osutamine korteris ilma kehtiva litsentsita on karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Kui nimetatud teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 6000 eurot.