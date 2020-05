Viirus lõi Luminori suurde kahjumisse

Raasukese sõnul jätkatakse panga organisatsioonilise võimekuse suurendamist veelgi, et olla rasketel aegadel toeks oma klientidele. «Samuti töötame edasi kriisi eri stsenaariumidega, et olla valmis selle erinevatele arengutele ja majanduslikele mõjudele reageerimiseks. Kõige olulisem on see, et valmistume kaasa aitama majanduse taaskäivitamisele,» märkis ta.