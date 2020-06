Koroonakriis on andnud raske hoobi lennundusele. Anne Samlik usub, et lende hakkab olema vähem ja lennupileti hind võib tõusta umbes viiendiku võrra, kuid loodab, et lennukis ei kehtestata nõuet keskmine iste tühjaks jätta.

FOTO: Christoph Hardt Via Www.imago-images.de/imago Images/future Image/Scanpix