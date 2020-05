Helme kahtlustab maasikakasvatajaid maksukuriteos

«On tekkinud üks väga huvitav fenomen: räägivad meile need eestkõnelejad sellest, kuidas nad maksavad väga korralikku keskmist Eesti palka ja lausale sadadele inimestele või kokku tuhandetele inimestele,» rääkis Helme valitsuse pressikonverentsil.

«Mina vaatan majandusaasta aruandeid ja näen, et tööjõumakse tuleb sealt mõnesaja või mõne tuhande euro eest aastas üldse, mis tähendab seda, et üks kahest: kas need jutud sellest tööjõuvajadusest, mida praegu siin räägitakse, ei vasta tõele, või on seda tööjõudu kasutatud niimoodi, et Eesti riigile makse pole makstud,» lisas Helme.

Rahandusministril on järgmisel nädalal kokkusaamine maksu- ja tolliameti juhtidega ning ta palub hakata seda asja põhjalikult uurima. «Kui Eesti riigile makse ei maksta, siis on tegemist tõsise maksukuriteoga, see kohe mitte ei lähe,» ütles ta.

Helme sõnas, et kõiki maasikakasvatajaid ei saa ühte patta panna. «Näen siin väga selgelt, põhiline kisa tuleb tööjõuvahendajate poolt, kes ennast tituleerivad maasikakasvatajateks, mitte nende kasvatajate endi poolt. Ehkki kahtlemata on maasikakasvatajaid, kellele on hapu üllatus see, et samasuguse ärimudeliga see aasta ei saa, nagu nad siiamaani on harjunud.»

Peaminister Jüri Ratas (KE) sõnul on ta päri, et tööjõuprobleem põllumajandussektorit pitsitab, kuid peab nägema ka seda, et tööpuudus Eesti elanike osas kasvab.

Ratase jaoks oli üllatus, et maasikakasvatajad maksavad töötajatele palka suurusjärgus 800–1000 eurot netos. «See on brutopalgana ligemale Eesti keskmine palk, kui mitte üle selle. Nüüd küsimus on selles, et kui meil on 50 000 või rohkem töötut ja inimestele pakutakse kaheks-kolmeks kuuks palka 1400-1500 eurot brutos, siis ma usun tegelikult, et neid inimesi on Eestis päris palju, kes on nõus tegema nende [maasikakasvatajate] väitel tööd 40 tundi nädalas.»

Märkus: 800-1000 euro suuruse netotöötasu puhul pole brutopalk maksuvaba tulu mittekasutamise puhul kõrgem kui 1300 eurot.

Peaministri sõnul on probleem sektoris olemas ning pead pole mõtet liiva alla peita, mistõttu tuleb parandada suhtlust siseministeeriumi, ametkondade ja töötukassa vahel. «Kui inimesed ühes sektoris enam ei tööta, aga saavad Eestis edasi viibida, siis nad saavad minna tööle põllumajandussektorisse,» märkis ta.

Ministrid kohtusid põllumajandustootjatega