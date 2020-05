Kindel: töötutasu hüvitamist saab taotleda ka juunis

Jätkuhüvitist makstakse töötajale, kelle töömahtu või töötasu on vähendatud ühes kuus kuni 800 eurot brutosummana. Jätkuhüvitist makstakse üldjuhul 50 protsenti töötaja brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Ühelt kuult kahele pikeneb aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat koondada ilma, et peaks jätkuhüvitise töötukassale tagastama.

Edaspidi saab toetust taotleda vaid nendele töölepingu alusel töötavatele inimestele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020. Toetust saavad taotleda need ettevõtted, kellel ei olnud 12. märtsil maksuvõlga, kes on maksuvõlad taotluse esitamise hetkeks tasunud või kelle maksuvõlad on ajatatud.