Noblessneri sadamas saab nüüd veesõiduki kaimaksu tasuda mobiiliga

Nii nagu auto mobiilse parkimise puhul, tuleb ka kai äärde seisma pandud laeva eest kaimaksu tasumiseks saata sõnum mobiilinumbrile 1902, täpsemad juhised on külaliskail oleval infotahvlil. Iga alustatud tund Noblessneri sadama kai ääres maksab viis eurot, 25 euro täitumisel arvestatakse kaimaks tasutuks terve ööpäeva eest.

Tänavu on Noblessneri sadamas neli ujuvkaid kokku 110 kaikoha ja 30 külaliskohaga. Kuna sadama ümbruses on populaarseid söögikohti ja galeriisid ning PROTO avastustehas, kogub populaarsust Noblessneri kvartali külastamine meritsi. Sadamas tegutsev restoran Kampai alustas eriolukorra ajal toidu serveerimist ka veesõidukitesse.

Noblessneri Arenduse eriprojektide juht Ann Virkus kinnitas, et mobiilne kaimaks ei ole viimane tehnoloogiline uuendus, mis sadamas tänavu sisse viiakse. «Koostöös Telia ja OÜ Spinnistartiga on meil arenduses samuti autode parkimismaailmast laenatud lahendus ujuvkaide väravate avamiseks telefonikõnega, teenuste kasutamise kestvus ja värava kasutamise luba on omavahel sünkroniseeritud,» tõi Virkus näiteks.