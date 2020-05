Baltika palub ministril 4 miljoni eurone laenuotsus jõusse jätta

«Baltika sai aprilli lõpus Kredexi krediidikomiteelt positiivse laenuotsuse, kuid meieni on jõudnud informatsioon, et Kredexi nõukogu ei pea ettevõtet laenu tingimustele vastavaks,» ütles Baltika juht Flavio Perini pressiteates.

«Peame kahetsusväärseks, kui Kredex taganeb 30. aprillil saadetud kirjalikust lubadusest, millega on tekitatud pika ajaloo ja arvukate töökohtadega Eesti ettevõttes õigustatud ootus,» ütles Perini.

Baltika juhi sõnul teavitas Kredex hiljem Baltikat, et laenu väljastamist arutab ka sihtasutuse nõukogu. «Meile teadaolevalt tõstatas Kredexi nõukogu küsimuse, kas Baltika vastab laenu tingimustele. Kinnitame, et Baltika vastab Kredexi 30. aprillil otsustatud erakorralise laenu taotlemise tingimustele, sealhulgas auditeeritud omakapitali nõudele 2019. aasta seisuga,» märkis Perini.

Ta nentis, et Baltikal on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid tulenevalt COVID-19 puhanguga seotud eriolukorraga kaasnenud järsust käibelangusest.

Baltika juht lisas, et kui Kredexi nõukogu muudab Kredexi krediidikomisjoni otsust, siis võib sellega kaasneda Baltika pankrot. «Ka Baltika enamusaktsionär KJK Fund on kinnitanud valmisolekut anda Baltikale täiendavalt laenu kuni neli miljonit eurot, kuid selle eelduseks on olnud Kredexi lubadus anda lisafinantseeringut neli miljonit eurot,» sõnas Perini.