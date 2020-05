Lufthansa nõukogu ei nõustunud üheksa miljardi euro suuruse riigiabiga

Nõukogu sõnul nõuab Euroopa Komisjon, et lennukompanii vähendaks lennulubade osakaale kodulennujaamades ning analüüsib hoolikalt selle majanduslikke mõjusid. Siiski näeb nõukogu, et Berliini riigiabi on ainus võimalus lennukompanii maksevõimelisuse säilimiseks. Euroopa Komisjonile avaldab survet ka odavlennufirma Ryanair, kelle sõnul on Lufthansa domineerimine viimase kahel kodulennuväljal on liiga suur, kirjutab Financial Times.