T1 võlausaldaja: seaduslikku alust ekspertmenetluseks me ei näe

Moekombinaadi emafirma Pro Kapital teatas kolmapäeval börsile, et T1 Mall of Tallinn omanik esitab saneerimiskava kohtule kinnitamiseks. Ettevõtte teatel hääletas märkimisväärne enamus võlausaldajaid kava poolt, kuid saneerimiskava poolt hääletanud võlausaldajate nõuded polnud kava vastuvõtmiseks piisavad.

Kui kohus otsustab Tallinna Moekombinaadi taotluse rahuldada, nimetab kohus saneerimiskava hindamiseks vähemalt kaks eksperti. Kohus võib saneerimiskava kinnitada, kui vähemalt üks ekspertidest leiab, et ettevõtte saneerimine on tõenäoliselt edukas.

Lintgen leiab, et T1 töökohtade säilitamiseks ja suurendamiseks on Moekombinaadi pankrot parim lahendus. Ettevõtte palgal on Lintgeni sõnul kuus töötajat ning keskuse rentnike ja koostööpartnerite tegevust pankrot ei katkesta, kuna kaubanduskeskus on kavas lahti hoida.