Aare Tammemäe: Eesti valitsuse võlakirjaemissioon on ajalooline hetk

Suuremad küsimused seisnevad selles, kui suur saab olema investorite nõudlus võlakirja järele, arvestades ka teiste riikide soove laenata ning milliseks kujuneb võlakirjade hind ehk intressimäär. Meenutuseks, et nii Läti kui ka Leedu riigid on «koroonaperioodi» ajal laenanud kumbki üle ühe miljardi euro positiivse intressiga. Saab olema huvitav jälgida, kuidas Eesti riigi võlakiri selles võrdluses käitub.

Usun, et praegu on võimalik parematel tingimustel finantseerimist kaasata, kui koroonakriisist tulenevad liikumis- ja majanduspiirangud on hakanud paljudes Euroopa riikides kaduma või on juba kaotatud. Küsimärgiks jääb, palju Eesti riigil tegelikult raha vaja on ning kas need vajadused aasta jooksul tulenevalt erinevatest toetusmeetmetest veel kasvavad? Kas sellele emissioonile järgneb jätkuemissioon ning kui jah, siis millistel tingimustel? Igal juhul tervitame Eesti riigi benchmark bondi, mis annab esimese pildi riigi positsioonist võrreldes teiste Euroopa riikidega.