Koroonaepideemia tõttu kehtestatud eriolukorra alguses oli Eestis ligi 14 000 töötut vähem kui praegu ja töötuse määr oli 5,6 protsenti. Praeguseks on see tõusunud juba 7,8 protsendini ja tõus jätkub.

Maakondade lõikes on enim kannatanud Harjumaa inimesed – töötuid on lisandunud 7800 ning töötuse määr tõusnud 2,2 protsendipunkti võrra. Enam kui kaks protsendipunkti on töötuse määr kerkinud ka Lääne-Virumaal ja Pärnumaal, täpselt kaks protsendipunkti on tõus olnud Ida-Virumaal ja Raplamaa. Mujal Eestis jääb töötuse määra tõus alla kahe protsendipunkti.

Praeguseks on töötusemäär kõige madalam Hiiumaal, 4,6 protsenti, kuid seal on see kasvanud ülimadalalt tasemelt tervelt kolmandiku võrra. Väga kiire töötusemäära kasvuga paistavadki silma maakonnad, kus tööpuudus oli madalam, nagu näiteks ka Harju- ja Tartumaa. Kõige kõrgem töötus, 13,2 protsenti on Ida-Virumaal, kus suhteline juurdekasv on aeglasem.