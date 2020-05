Allan Martinson: Eesti riik on teinud praktiliselt kõik, et Bolt ei oleks Eesti firma

«Eesti riik on teinud praktiliselt kõik, et Bolt ei oleks Eesti firma: avalikult keeldunud teda kriisi abistamast, hurjutanud «boltide-woltide» retoorikaga, alles hiljuti nõustunud lihtsustama osakutehingute tegemist (ja nüüd mõtlemas seda tagasi keerata), noominud asutajaid Läti holding-firmade kasutamise pärast jne,» kirjutab Allan Martinson, lisades, et sellele vaatamata on Bolt jonnakalt jäänud Eestisse ja tänaseks taas kinnitanud oma staatust Eesti väärtuslikeima OÜna.

«Nii Bolt kui Tallink müüvad aastas umbes samas suurusjärgus teenuseid ja kaupu. Bolt on väärt 1.7 miljardit, sest ta kasvab (ja kriisiaegne kukkumine läheb peagi üle). Tallink on väärt üle kolme korra vähem - 560 miljonit -, sest ta on küll kasumlik, aga pole aastaid kasvanud,» märkis ta ära.

Martinson julgeb panustada, et aastate pärast on Bolt kordades suurem, kasumlik ja jätkuvalt kasvav ning ühel päeval ta müüakse maha või noteeritakse börsil.

«Kui Skype müüdi EBayle, laekus Eestisse nelja mehe teenituna umbes 1.2% SKP jagu raha. See käivitas terve hulga uusi firmasid, ostis üles hulga Eesti metsa jne. See raha on ennast kordades tagasi tootnud ja toonud ka riigile oluliselt maksutulu. Bolti ja teiste uuemate tehnoloogiafirmade exitite korral räägime enam mitte sadadest miljonitest, vaid miljarditest eurodest. Kas Eesti tahab, et see raha maanduks uuesti siia riiki?» küsib Martinson.

Ta meenutas tsitaati, millega öeldi Boltile riigiabist ära: «...loeb see, kas sul on suur hulk töökohti, kas sa lood arvestatavas koguses lisandväärtust, kas sa teed arvestatavas koguses eksporti, kas sa maksad kopsakalt makse. Ilma põhivarata Lätisse registreeritud ja makse vähe maksev suure võlakoormaga jagamismajanduse äpp ei vasta kummalegi kritieeriumile. Mu meelest teema lõpetatud.»

Tema sõnul võiks rahandusminister küsida oma riigi miljardifirmadelt hoopis: mida teil on vaja, et te siia jääksite?