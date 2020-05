Baltika esimese kvartali kahjum süvenes 2,5 miljoni euroni

«Negatiivsed müüginumbrid on rahvusvahelises moeäris tänavu paraku vältimatud. Baltika vaates on oluline, et meil on pankade, investorite ja võlausaldajate toetus strateegilise pöörde elluviimiseks ning ettevõttel on head eeldused muutuda kiiresti kasumlikuks,» ütles Baltika juht Flavio Perini pressiteates.