RMK maksab plaanitust ligi kaks korda rohkem dividendi

RMK on väga likviidne, aasta lõpus oli RMK pangakontode jääk 96,5 miljonit eurot, veebruaris müüs RMK Eesti Energiale Tootsi tuulepargi kinnistu 51,5 miljoni euroga, mille tulemusel küündis rahajääk 145 miljoni euroni ning äriliselt pole RMK hinnangul vajalik ega põhjendatud hoida nii suurt likviidsuspuhvrit.

RMK teatas märtsis, et nõukogu teeb ettepaneku kanda dividendidena riigieelarvesse 35,64 miljonit eurot ehk ligi pool möödunud aasta kasumist. RMK 2019. aasta käive ulatus 218,7 miljoni ja ärikasum 75,6 miljoni euroni. Aasta varem olid näitajad vastavalt 209,1 miljonit ja 88,9 miljonit eurot, teatas RMK.

RMK majandada on üle miljoni hektari metsamaad, metsadest 29 protsenti on range kaitse all ning 64 protsenti RMK metsadest majandatakse puidu tootmise ja tulu teenimise eesmärgil. Kokku realiseeriti riigimetsast mullu 3,9 miljonit kuupmeetrit puitu.