New Yorgi börs avab pärast kahekuulist pausi kauplemispõranda

Külalised on börsil nüüdsest keelatud

NYSE on üks viimaseid maailma börse, kus kauplemine toimub ka füüsiliselt kohapeal, enamus börsidest on juba siirdunud täiesti elektroonilisele kauplemisele. Seetõttu on NYSE olnud ka populaarne vaatamisväärsus nii külastajatele kui meediale, uute reeglite kohaselt on aga igasugused külalised börsihoones keelatud ning ära jäävad ka suurejoonelised sündmused, mida kauplemispõrandal varem pidulikult tähistati.