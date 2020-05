Uuring: töötajate palgaootuse mediaan on aastaga kahanenud 1300 eurole

Enim on küsitluse kohaselt langenud tööga mittehõivatute palgaootus – 1229 eurolt 1000 eurole, teatas agentuur. Selle põhjuseks on agentuuri hinnangul ilmselt kehvemad töö leidmise võimalused praeguses tööturuolukorras.

Vaatamata keerulisele olukorrale tööturul hindas üle poole töötajatest ehk 54 protsenti oma majanduslikku toimetulekut keskmiseks. Kolmandik ehk 33 protsenti märkis, et nad tulevad hästi või väga hästi toime ning 13 protsenti hindas oma toimetulekut kehvaks või väga kehvaks. Halvasti toimetulijate seas on seejuures rohkem neid, kelle töötasu on viimastel kuudel vähenenud.