«Mis tõenäosus on? Lähed külmikut jäätmejaama taaskasutusse viima ja märkad tüüpi, kellel on järelhaagises pooleks saetud purjelaud. Pidin lähemalt vaatama. Oligi mu esimene purjelaud, HiFly 100,» kirjeldas Paronen ja lisas, et purjelaua riismed oli jäätmekeskusse toonud sama mees, kellele ta 40 suve tagasi purjelaua müüs.