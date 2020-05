Eesti Pank: maksepuhkused ennetavad viivislaenude teket

«Koroonaviiruse piirangute tõttu on sel aastal oodata ulatuslikku majanduslangust, mistõttu võib paljudel ettevõtetel ja majapidamistel tekkida raskusi laenude tagasimaksmisega,» ütles Kraavik pressiteates.

Ta märkis, et üle 30 päeva viivises olevate laenude osakaal on endiselt väga väike, vaid 0,8 protsenti ehk 138 miljonit eurot, kuid nõrga majanduskeskkonna tingimustes võib eeldada, et raskused süvenevad.