Bolt kaasab erainvestorilt sada miljonit eurot

Investoriks on Briti päritolu Naya Capital Management. Koos käesoleva rahastusringiga on omal ajal Taxify nime all asutatud Bolt kaasanud kapitali enam kui 300 miljoni euro ulatuses. Uus tehing hindab ettevõtte väärtuseks 1,7 miljardit eurot.

«Kriis on meie liikumisharjumusi küll ajutiselt muutnud, aga pikaajalised trendid on jäänud samaks,» kommenteeris Bolti tegevjuht ja asutaja Markus Villig pressiteates. «Maailm liigub keskkonnasäästlikuma transpordi suunas ja isikliku auto omamise populaarsus kahaneb. Seda vaadet jagavad ka meie investorid, kes mõistavad, et Silicon Valley stiilis rahakulutamisel ei ole perspektiivi. Olen üha rohkem veendunud, et efektiivsus ja võime kohaneda annavad Boltile meie tegevusvaldkonnas suure eelise. Need võimaldavad meil ka COVID-järgses maailmas pakkuda taskukohast transporti miljonitele klientidele ja parimaid teenimisvõimalusi meie juhtidele ja kulleritele.»

«Oleme rõõmsad võimaluse üle investeerida Bolti ettevõtte praeguses kasvuetapis,» lisas Naya Capital Managementi juhtpartner Masroor Siddiqui. «Markuse juhtimisel on Bolt end tõestanud ühe kõige konkurentsivõimelisema ja innovaatilisema ettevõttena ülemaailmses transpordiäris. Usume, et Bolt aitab muuta seda, kuidas inimesed suhestuvad oma linnade transpordisüsteemi ja loodame, et ettevõte jätkab oma strateegilise visiooni elluviimist.»

Bolt osutab transporditeenust enam kui 150 linnas Euroopas ja Aafrikas. Viimaste kuude jooksul on Bolt kiirendanud Bolt Foodi turuletoomist ning pakub teenust nüüd 12 riigis. Lisaks on Bolt käivitanud Business Delivery, mis pakub ettevõtetele kiiret pakiveo teenust. Samuti avati Bolt Protect – uus kategooria, mis on peamiselt suunatud eesliini töötajatele. Kategoorias sõidavad autod, mis on varustatud reisija ja juhiistmete vahele paigaldatud kaitsva kilekattega, mis vähendab õhuringlust sõiduki esi- ja tagaistme vahel.