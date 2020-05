Mida peab teadma merematkaja, kes ületab isikliku veesõidukiga riigipiiri?

Eestist väljumisel piirikontrolli ei ole. Karantiini kartmata võib lahkuda Lätti ja Leetu ning sealt ka naasta, kuid teistesse riikidesse minekul peab teadma nendesse riikidesse sisenemise tingimusi ning Eestisse naasmisel arvestama 14-päevase kodus viibimise kohustusega. Kui väikelaeva meeskond saabub Lätist või Leedust, siis nad ei pea karantiini jääma, kui on viibinud Balti riikide territooriumil 14 päeva.

Kui alusel viibib välisriigi kodanik, kellele Eestisse saabudes ei laiene erandid, mis on sätestatud valitsuse korralduses, siis tõkestatakse tema piiriületus. Erandjuhtumitega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel.

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada inimesel, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.