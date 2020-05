Soome jahtklubide purjekad seilavad piiride avamist oodates koduvetes

«Eriolukorra tõttu on ka Soome külalissadamad venitanud hooaja avamisega. Lahti on need sadamad, kus on restoran, kuid enamus müüb toitu ainult kaasa,» kirjeldas Westersund ja tõi näiteks Suomenlinna sadama.

Piirangute lõppu oodates jätkavad aga nii Soome kui Eesti võistluskorraldajad regattide ettevalmistustöid. Juba on kinnitatud, et suuremad avamereregatid toimuvad. Traditsioonilise võidupurjetamise Muhu Väina regati korraldajad on kinnitanud, et võidusõit toimub, kuid vähendatud kaldaprogrammiga ning tõenäoliselt ka lühendatud võistlusrajal. Ka 14.-16. augustiks kavandatud Helsingi-Tallinn Race korraldajad on kinnitanud, et võistlus toimub, kuid mismoodi võistlus ning kaldaprogramm viirusekriisi tingimustes välja näevad, teatatakse hiljemalt juuli alguseks.