Wendre ostis Saksamaa firma

Wendre juht Pål Jönsson lisas, et praegu koroonakriisi ajal on Wendre Grupil õnneks tugev bilanss ning asjaolusid arvestades ja jätkuvat koroonapandeemiat silmas pidades on asjad Wendre jaoks normaalses seisus.«Alustasime kulude kärpe programmiga, kuna tellimuse mahud vähenesid. Ettevõte kasutab ka erinevates tegutsemisriikides pakutavaid toetusprogramme nagu näiteks lühiajaline töötajate sundpuhkuse programm, mille eest me väga tänulikud oleme,» rääkis Jönsson.