Tallinna lennujaam koondab 111 töötajat

Kontsern Tallinna Lennujaam, kuhu kuuluvad AS Tallinna Lennujaam ja AS Tallinn Airport GH on vähendanud 2020. aastaks planeeritud investeeringuid 10,3 miljoni euro võrra ehk 25% ja tegevuskulusid 5,4 miljoni euro võrra ehk 27%. «Kuivõrd tööjõukulud moodustavad lennujaama püsikuludest 41%, siis kahjuks ei pääse me ka nende vähendamisest,» ütles Tuvike.