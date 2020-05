Šveits külmutas Vatikani skandaali tõttu pangakontod

Bloomberg kirjutab, et Šveits ulatas Vatikanile korruptsiooni ja annetuste kuritarvitamiste uurimises abikäe: Šveitsi pankades külmutati kahekohalise miljonisumma ulatuses raha ning riik andis Vatikanile aprilli lõpus üle finantsdokumentatsiooni.

Täpsemalt uuritakse kaheksa aasta tagust luksuskinnisvara ostu Londonis: tehingu väärtuseks oli toona enam kui 300 miljonit Šveitsi franki ning sellega on seotud kahtlused, et ostja kasutas selleks katoliiklaste annetustest saadud raha. Ost tehti läbi keerulise juriidilise struktuuri, mille üheks osaks olid ka Šveitsi pangad.

Tegu on möödunud aasta oktoobris alanud uurimisega. Novembris kinnitas skandaali ka paavst Franciscus, kes möönis, et «minevikus on toimunud inetuid asju, mida Vatikan uurima peab».