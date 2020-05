Luminor: maksepuhkust on võetud peamiselt langenud palga tõttu

Luminori värskete andmete kohaselt oli 70 protsendil juhtudel maksepuhkuse küsimise põhjus inimeste töötasu vähenemine ning vaid 13 protsendil juhtudel töökaotus.

17 protsendil juhtudel pole olnud kindlat põhjust ning inimesed on maksepuhkuse võtnud igaks juhuks. Peamiselt taotlesid maksepuhkust inimesed, kelle konto jääk oli taotluse hetkel alla 500 euro, teatas pank.

Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik selgitas pressiteates, et kõige enam on laenudele maksepuhkust küsinud need kliendid, kes töötavad või töötasid neis sektorides, mida koroonaviiruse levik kõige enam mõjutas ehk toitlustus, turism, transport, meelelahutus, sport, kultuur ja iluteenused.

Maksepuhkuse võtnud inimeste keskmine kodulaenu jääk on 68 000 eurot ning keskmine laenu tagasimaksmise periood 16 aastat. Maksepuhkust on küsinud kõige rohkem need kliendid, kes on sõlminud laenulepingu 2008. ja 2016. aastal.

«Paljud maksepuhkust küsinud kliendid ei olnud selliseks olukorraks valmis. See tähendab, et neil praktiliselt puudusid igasugused säästud,» nentis Raadik ja lisas, et pea 70 protsendil maksepuhkust küsinud inimestest oli sel hetkel kontol vähem kui 500 eurot.