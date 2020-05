Tuntud majandusteadlane hoiatab kümnendi pikkuse majandussurutise eest

Oma pessimistlike prognooside eest hüüdnime dr Häving saanud New Yorgi Ülikooli majandusprofessor Roubini usub, et osa töökohti pärast seda kriisi ei taastugi, vahendas BBC.

Isegi kui maailma majandus sellel aastal koroonapandeemia mõjust taastub, siis saab see toibumine tema sõnul olema «aneemiline».

Roubini hinnangul saab toibumine olema U- või isegi L-kujuline «suurem depressioon». U-kujulise toibumise puhul hakkab majandus pärast põhja langemist taastuma alles mõningase aja pärast. L-kujuline taastumine on veel aeglasem, pärast järsku langust järgneb pikk surutis.

Nii rikastes kui ka vaestes riikides on viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute tõttu kadunud palju töökohti. «Need töökohad taastuvad ainult osaliselt, madalamate palkadega, ilma lisasoodustusteta, osalise koormusega,» rääkis Roubini. «Keskmise tööinimese töökoht ja sissetulek on senisest veelgi ebakindlam.»

Piirangute kadumine ei tähenda veel majanduse taastumist. «Sa avad poed, aga küsimus on selles, kas nad tulevad tagasi,» ütles Roubini. «Enamik ostukeskus Hiinas on endiselt tühjad. Pooli lendusid ei ole. Saksa poed on avatud, aga kes tahab minna ja ostelda?»