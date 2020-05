Autorendifirma Hertz kuulutas pandeemia tõttu USAs välja pankroti

Hertzi teatel astuti epideemia puhkedes koheselt samme, et prioritiseerida oma töötajate ja klientide tervist ja turvalisust ning välistada üleliigsed kulutused.

«Samas on pole kadunud ebakindlus, millal käive taastub ning millal kasutatud autode turg müügiks täielikult taastub, see on ka tänase sammu põhjus,» lisati.