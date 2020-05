Neli ELi liikmesriiki esitas oma ettepaneku majanduse taastamiseks

Varem sel nädalal tegid Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Angela Merkel ettepaneku luua 500 miljardi euro suurune fond, et turgutada pandeemiast räsitud majandust. Kava tähendab olulist sammu mõlema jaoks, Saksamaa on aga lähemale liikunud Prantsusmaa vaatele, et vaja on rohkem paindlikkust, mis kindlustaks kogu Euroopa, mitte üksnes rikka Põhja-Euroopa kriisist kosumise.