Tulika juhatuse liige: taksoturg on elavnemas

Rebase sõnul sõidetakse taksodega tõepoolest viimastel nädalatel rohkem, kuid see ei anna taksofirmale põhjust kergendunult hingata. «Võrreldes kriisi kõrgaja autopargiga on praegu aktiivselt kasutuses kolm korda rohkem taksosid, kuid selleks, et stabiilne olukord püsiks ja inimesed julgeksid veelgi enam taksoga sõita, peame meie omalt poolt tegema kõik, et võimalikke viirusest tulenevaid riske maandada,» ütles Rebane.

Rebase sõnul ei eemalda Tulika Takso autodesse paigaldatud plastikust vaheseinu ka nüüd, kui valitsuse otsusega on eriolukord lõppenud. «Eriolukorra alguses paigaldasime spetsiaalsed vaheseinad 50 taksosse ja sellest piisas toonase nõudluse katmiseks,» rääkis ta. «Tänaseks on tänavatel tagasi juba 130 Tulika ja Tulika Premium taksot, sealhulgas ka neli invataksot, ning kõik nad on varustatud vaheseinte ja desoainega. Kuna teame, et viirus levib peamiselt õhu kaudu, on plastikust vahesein esimese ja teise istmerea vahel jätkuvalt efektiivne lahendus, kuidas viirusest tulenevaid riske maandada.»

Taksofirma juht lisas veel, et tema hinnangul peaks ka taksoteenus olema valdkond, kus tuleks jätkuvalt järgida spetsialistide soovitusi, et tagada klientidele täiendav turvatunne. Samuti toob ta välja, et eriolukord on klientide ootusi muutnud ning taksoteenuse pakkuja osas on kõrgemad ootused. «Vähemalt seni, kuni on vastutustundlik liikudes ja oma igapäeva tegevusi tehes vältida liigseid kontakte ja hoida distantsi, ootavad ka taksode kliendid teenuspakkujalt kõrgendatud turvalisusega teenust,» ütles Rebane. «See tähendab, et autodes on vaheseinad või muud eraldavad katted ja hügieeni tagavad vahendid, et taksosõit oleks turvaline.»