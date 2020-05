Suvepealinna turismikampaania kutsub Eesti inimesi Pärnusse puhkama

12. juunini vältav siseturukampaania on suunatud 25–55-aastasetele Eesti elanikele, kes armastavad puhata koos pere või sõpradega, broneerivad oma puhkuse ise, kasutavad isiklikku transpordivahendit, hindavad heal tasemel teenindust ja teenuseid ning jagavad oma reisikogemusi sotsiaalmeedias.

Pärnus puhkamine on Eesti inimeste seas alati populaarne olnud, kuid mitte kunagi varem ei ole pärnakad pidanud koduturul Pärnus suvitamist laiemalt reklaamima. Ent nüüd, kus koroonakriis on võtnud inimestelt võimaluse võõrsile reisida ja välisturistid ei saa piirangute tõttu Eestisse tulla, tuletab kuurortlinn kaasmaalastele meelde, et suvi ilma traditsioonilise puhkuseta Pärnus ei ole õige Eesti suvi.