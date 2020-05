Hiina loobus esimest korda 30 aasta jooksul majanduskasvu eesmärki välja kuulutamast

Hiina peaminister Li Keqiang andis teada parlamendi iga-aastase istungijärgu alguses, et selleks aastaks riik majanduskasvu eesmärki paika ei pane, vahendas BBC.

«See on sellepärast, et meie riik puutub kokku teatud faktoritega, mille arengut on keeruline prognoosida Covid-19 pandeemiat ning maailma majandus- ja kaubanduskeskkonda ümbritseva suure ebakindluse tõttu,» ütles Li.