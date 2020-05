Burberry müük Aasias on taastunud

See annab omajagu lootust luksuskaupade sektorile, mida koroonakriis on rängalt tabanud. Burberry on kandnud maha 68 miljoni naela eest laovara, mis müüakse nüüd tõenäoliselt allahindlusega. Lisaks hindas ettevõte 157 miljoni naela eest alla kinnisvara.

Siiski on osa käibe kasvust Hiinas on tinginud see, et sealsed tarbijad on oma hakanud kodumaal ostma kaupu, mille nad muidu oleks soetanud turismireisidel, hoiatas Burberry. Ettevõttel on Hiinas üle 60 kaupluse.