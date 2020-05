Ekspress Grupp nimetab nõukokku VKG eksjuhi

Toonane nõukogu juht Priit Rohumaa ütles Äripäevale, et ei saa ära võtta seda, mida on ettevõtte töötajatega eelmisel aastal kokku lepitud. «Need rahad on planeeritud, seisavad isegi kontol. Seda pole mõtet siduda alanud kriisiga, see kuulub väljamaksmisele,» ütles siis Rohumaa. «Minu süda ei valuta ühegi koha pealt. Arvan, et iga normaalne nõukogu teeb täpselt samamoodi.»