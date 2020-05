Facebook purustas täispalgaga palmi alla kolida lootnud töötajate unistuse

Kui Facebook reedel teatas, et lubab kõigil oma töötajatel kodutööle jäädagi, siis unistas ilmselt nii mõnigi Ränioru piirkonnas firma palgal olev inimene sellest, kuidas kolib mõnda märksa puhtamasse ja odavamasse piirkonda. See on mõistagi võimalik, kuid mitte sama palgaga.