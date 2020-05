Kriis viis kinnisvaraarendaja suurde kahjumisse

Eriolukord on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja seetõttu ka Pro Kapital Grupi T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte AS Tallinna Moekombinaat esitas Harju maakohtule saneerimismenetluse alustamise avalduse, et lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust.