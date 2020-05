Tallink taasavab õige pea Riia hotelli

Kuna reisikeeld Balti riikide vahel on tänaseks kaotatud ning Eesti ja Leedu kodanikel on juba täna võimalik naaberriikidesse reisida, juhul, kui puuduvad viirusega seotud haigusnähud ning ollakse terved, siis otsustas Tallink Hotelsi juhatus 1. juunist ka Läti pealinnas asuva hotelli külalistele taasavada.

«Suvi on peagi käes ja kuigi muu maailm on tänaseks meie jaoks reisimiseks veel enamasti lukus, on Baltikumis eelmisel nädalal piiride avamisega tekkinud nii-öelda «väike Schengen» loonud meile väikese turismioaasi ja eestlased, lätlased ja leedulased saavad vähemalt meie kolmes riigis möödunud kuude keerulisele argipäevale väikest vaheldust otsida,» kommenteeris otsust Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.