Alexela taotleb Kredexilt 37 miljonit eurot laenu

Kredexi laenu üks tingimus on varasemad läbirääkimised pankadega ning need Laane sõnul ka toimusid. Küll aga olid vastused valdavalt eitavad. «Pangad ei suutnud prognoosida selliseid naftahindu,» nentis varem panganduses töötanud Laane, lisades, et finantsasutused on muutunud ettevaatlikuks ja konservatiivseks.