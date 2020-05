Lux Express käivitab reedest rahvusvahelise bussiliikluse Baltimaades

«Avame sel nädalal küll ainult kolm rahvusvahelist liini üheteistkümnest ja needki poole väiksemas mahus, kui enne piiride sulgemist,» ütles Lux Expressi Balti regiooni ärijuht Rait Remmel pressiteates. «See on väike, kuid väga oluline samm nii Eesti, Läti ja Leedu elanike kui ka Lux Expressi jaoks, et taastada eriolukorraeelne tavapärane elu.»

Remmel ütles, et ettevõte loodab eriolukorraeelse mahu taastada nii kiiresti kui võimalik, aga parima stsenaariumi kohaselt kulub selleks aega 12–18 kuud.

Iga bussi esimese ja keskmise ukse juures on desinfitseerimisvahend, bussi üldkasutatavaid pindu märgpuhastatakse pärast iga reisi ja bussi apteegis on näomaskid, mida jagab reisijatele vajadusel bussijuht. Samuti on lisandunud lisaistme soodsama ostmise võimalus ehk uus istmeklass: paarisiste.