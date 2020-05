EAS vähendab turismisektori omafinantseeringu nõuet

Samuti lisandub täiendav võimalus taotleda toetust 5000 kuni 20 000 eurot väikeprojektidele, teatas EAS. Sihtasutuse turismiarenduskeskuse juhi Liina Maria Lepiku sõnul on toetuse muudatuste eesmärk tagada turismisektori ettevõtjate jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime kriisijärgses majandusolukorras.

Lepiku sõnul on toetustega võrdselt oluline, kui hästi on Eesti turism valmis eluks pärast piirangute leevendamist. «Ühelt poolt soovivad kõik pääseda füüsilisest eraldatusest ning inimeste motivatsioon liikuma pääseda on suur, teisalt konkureerivad inimeste piiratud vabale ajale ja rahale korraga paljud ettevõtted ja sihtkohad,» sõnas ta pressiteate vahendusel.