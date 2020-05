Eesti ainus piiritusetehas sai Šveitsist suurtellimuse

«Tegu on meie jaoks väga suure eksporditehinguga väga lühikese aja jooksul. Sisuliselt läheb kõik, mis on laos ja mida toodame, Šveitsi poole teele. Eesti kliendid on tänase seisuga piisavas mahus varustatud ja juuni alguses on uued mahud taas tootmisest saadaval,» sõnas Estonian Spiriti juht Sven Ivanov.