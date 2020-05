Miljardärist leiutaja: äriliselt tasuva elektriauto tootmine pole võimalik

Vastus küsimusele, miks turul olevad elektriautod on palju odavamad, on lihtne: suured tootjad subsideerivad neid oma bensiini- ja diiselmootoriga sõidukite arvelt, et ELi keskkonnaeesmärke täita. Vaid elektriautosid valmistav Tesla aga on endiselt kahjumis, olles kulutanud 19 miljardit dollarit investorite raha.