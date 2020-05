Fotograaf ja päästja Jaan Künnap avas Wikimedias ajaloolise fotonäituse merepäästetöödest

«Paar aastat tagasi mõtlesin, et mis minu umbes 200 tuhandest kogunenud fotonegatiivist saab ja otsustasin neid enne Rahvusarhiivi andmist ka teistele näidata. Möödunud aastaks oli mul Wikis 700 fotot ning mind valiti eestikeelse vikipedia aasta fotograafiks. Varsti on üleval juba 2000 pilti,» kirjeldas Künnap oma arhiivide teekonda Wikimediasse ning rõhutas, et enamus tema piltidest on tehtud ajal, mil Vikipeediat veel olemas polnud. Künnapi fotod on detailselt indekseeritud ning Wikipediast otsinguga kergelt leitavad.