Jää hakkas sulama: eestlased tunnevad siseturismi vastu suuremat huvi

Reisibüroo Go Traveli partnersuhete juht Age Põder ütles BNSile, et mõningane elavnemine on sektoris reisipiirangute leevenedes tõepoolest toimunud – inimesed on asunud tasapisi uusi reisiplaane tegema ning peale kahte kuud tühistamisi ja ringibroneerimisi on tehtud juba esimesi uusi reisibroneeringuid.

«Olulist huvi kasvu näeme kodumaal reisimise vastu, mistõttu oleme lähiaja fookuse suunanud just Eesti-sisese turismi arendamisele,» lisas Põder. Ta märkis, et sellest nädalast lisas reisibüroo oma valikusse paketid ka Eesti hotellidesse ning suveks plaanitakse teemareise.

Ka reisibüroo Baltic Tours tootearenduse juhi Svea Lillepalu sõnul julgeb ettevõte eeldada, et sel suvel reisivad inimesed pigem kodumaal ning seeläbi tõuseb siseturismi müük.

Wris Reisibüroo juhatuse liige Aili Kägu märkis aga, et siseturism ja reisid lähiriikidesse – Baltimaadesse ning Soome – tehakse valdavalt omal käel ja reisibüroo abi kasutatakse väga vähesel määral, kui üldse. Sama tõdes ka Lillepalu.

Välisreiside osas sõnas Põder, et esialgu tuntakse huvi reiside vastu lähemal ehk Euroopas. Suve sihtkohtadest küsitakse näiteks Horvaatiat, Kreekat ja Sitsiiliat, talvereisidest juba ka kaugemaid kohti, nagu näiteks Bali, Vietnam, aga ka Egiptus.

Ta toonitas siiski, et lõpuks saab reisi valikul määravaks ikkagi see, millal piirid avanevad, kus haigus on taandunud, kuhu lennukid sõidavad ning kuhu kohti on.

Ka Kägu mainis, et kuigi inimesed küll unistavad reisimisest ja liikumisvabadusest, on reisimine endiselt piiratud ja 14-päevane karantiininõue ei soodusta kuidagi reisimist. «Tänasest siis on edasi lükatud ka kõik juunikuus toimuma pidanud reisid. Põhimõtteliselt aastasse 2021,» lisas ta.

«Tagasihoidlikult uuritakse aastavahetuse ja järgmise aasta reiside kohta, kuid suvised välisreisid jäetakse pigem tagaplaanile. Ka paljud need reisihuvilised, kelle reisid eriolukorra tõttu ära on jäetud, on otsustanud oma reisid edasi lükata talvistele või järgmise suve väljumistele,» nentis Lillepalu Baltic Toursi reisibüroost.

Ta märkis, et büroo klientide hulka kuuluvad välismaised reisikorraldajad on küll juba uusi plaane tegemas ning loodavad 2021. aasta suvel gruppidega taas Eestit külastama tulla.