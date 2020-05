Kaja Kallas: valitsus peab tööjõukriisi leevendamisega kiirkorras tegelema

«Teisalt tuleb Eestil ja Euroopa Liidul keskenduda tööjõu tavapärase liikumise taastamisele, et majandus taastuks. Põllumajanduse kõrval on tööjõupuuduse käes ka ehitus, tööstus, sotsiaalhoolekanne ja teisedki valdkonnad,» märgitakse seletuskirjas.

Kaja Kallase sõnul on tegemist äärmiselt ajakriitilise eelnõuga, mille eesmärk on hoida juba Eestis olevat lisatööjõudu, mis täidab tööjõuturu lünki ja mida ei saa lahendada üksnes Eesti tööjõudu kasutades.

Ta selgitab, et põhiseaduskomisjonis on välja toodud, et eelnõu kiirkorras menetlemiseks on vaja valitsuse arvamust, seda pole aga valitsusel aega olnud esitada.