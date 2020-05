Nordecon kärpis suuromaniku töötasu

Üldkoosolek kinnitas möödunud majandusaasta 3,4 miljoni eurose puhaskasumi. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku veidi üle 9 miljoni euro, teatas Nordecon börsile. Aktsionärid otsustasid jätta kasumi jaotamata ning mitte teha eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas.

Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Alates 2006. aastast on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.