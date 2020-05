Ametiühingud tunnevad muret platvormitöötajate töötingimuste pärast

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on sotsiaalsete tagatiste osas platvormitöötajad täna töötajatest kõige kehvemas seisus.

«Platvormitöötajatele pole praegu ette nähtud iga-aastast puhkust, nad jäävad ilma igasugusest rahalisest kompensatsioonist haiguse korral ning samuti on küsimärgi all nende tulevased pensionid,» loetles Peterson.

«Suuresti on nad sellises olukorras seetõttu, et platvormid ei taha tunnistada end tööandjateks ning püüavad vältida töötajatega seonduvaid riiklikke makse ning muid kohustusi,» jätkas Peterson lisades, et tulevikus tuleb selgelt eristada tööd, mida tehakse püsivalt ning tööd, mida tehakse nii-öelda juhuslike ampsudena ning inimese põhiline sissetulekuallikas peab tagama igale töötajale töölepinguseadusest tulenevad garantiid.