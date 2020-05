Eksperdid manitsevad Eestit Rootsi-Hiina transpordikoridori suhtes ettevaatlikkusele

«Kui me mõtleme selle peale, et Eesti transiit juba üks kord on poliitilistel põhjustel katkenud pärast kurikuulsat pronksiööd, kui Venemaa transiit suunati meist mööda – nüüd see uus plaanitav kaubatee sõltuks kahe autoritaarse riigi suvast, sest kaubatee läbiks Venemaad. Ja muidugi Hiina puhul on teada juhtum, kui Eesti riigijuhid kohtusid dalai-laamaga, mille tulemusel siis Eesti piimaeksport keerati kinni,» selgitas Eesti välispoliitika instituudi nooremteadur Frank Jüris.